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Адвокаты Месси готовятся подать в суд на руководство "Барселоны"
31.01.2021 17:09 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 янв - Sputnik. Адвокаты нападающего "Барселоны" Лионеля Месси планируют подать в суд на руководство футбольного клуба из-за утечки информации о финансовых деталях его контракта, сообщает Marca.
Ранее в СМИ попала информация о том, сколько составляет общая стоимость четырехлетнего контракта 33-летнего аргентинца, который истекает 30 июня 2021 года. На своем сайт газета El Mundo разместила документ, из которого следует что эта сумма составляет 555 миллионов долларов. Из них 138,8 млн - это фиксированный доход футболиста за сезон в качестве зарплаты и премий, без вычета налогов (74,9 млн - "чистыми").
Источник издания, знакомый с ситуацией, сообщает, что иск готовится против человека, который, по мнению юристов, раскрыл финансовую информацию, а также против еще пятерых, знавших об условиях контракта. Предполагается, что в их число входят отвечавшие за подписание контракта экс-президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу и гендиректор Оскар Грау, а также Карлес Тускетс, который в данное время исполняет обязанности президента клуба.
ВК "Барселона" уже разместил на свое официальном сайте сообщение, что подаст в суд на газету El Mundo. В заявлении также отмечается, что клуб отрицает любую ответственность за публикацию финансовой информации.
"Барселона" выражает свою полную поддержку Месси, особенно перед лицом любых попыток дискредитировать его имидж и разрушить его отношения с организацией, в которой он стал лучшим игроком в мире и в футбольной истории", – говорится в сообщении.
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Ранее в СМИ попала информация о том, сколько составляет общая стоимость четырехлетнего контракта 33-летнего аргентинца, который истекает 30 июня 2021 года.
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