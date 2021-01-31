Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 янв - Sputnik. Адвокаты нападающего "Барселоны" Лионеля Месси планируют подать в суд на руководство футбольного клуба из-за утечки информации о финансовых деталях его контракта, сообщает Marca.

Ранее в СМИ попала информация о том, сколько составляет общая стоимость четырехлетнего контракта 33-летнего аргентинца, который истекает 30 июня 2021 года. На своем сайт газета El Mundo разместила документ, из которого следует что эта сумма составляет 555 миллионов долларов. Из них 138,8 млн - это фиксированный доход футболиста за сезон в качестве зарплаты и премий, без вычета налогов (74,9 млн - "чистыми").

Источник издания, знакомый с ситуацией, сообщает, что иск готовится против человека, который, по мнению юристов, раскрыл финансовую информацию, а также против еще пятерых, знавших об условиях контракта. Предполагается, что в их число входят отвечавшие за подписание контракта экс-президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу и гендиректор Оскар Грау, а также Карлес Тускетс, который в данное время исполняет обязанности президента клуба.

ВК "Барселона" уже разместил на свое официальном сайте сообщение, что подаст в суд на газету El Mundo. В заявлении также отмечается, что клуб отрицает любую ответственность за публикацию финансовой информации.

"Барселона" выражает свою полную поддержку Месси, особенно перед лицом любых попыток дискредитировать его имидж и разрушить его отношения с организацией, в которой он стал лучшим игроком в мире и в футбольной истории", – говорится в сообщении.

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