ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Адвокаты Месси готовятся подать в суд на руководство "Барселоны"

31.01.2021 17:09 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 янв - Sputnik. Адвокаты нападающего "Барселоны" Лионеля Месси планируют подать в суд на руководство футбольного клуба из-за утечки информации о финансовых деталях его контракта, сообщает Marca.

Ранее в СМИ попала информация о том, сколько составляет общая стоимость четырехлетнего контракта 33-летнего аргентинца, который истекает 30 июня 2021 года. На своем сайт газета El Mundo разместила документ,  из которого следует что эта сумма составляет 555 миллионов долларов. Из них 138,8 млн - это фиксированный доход футболиста за сезон в качестве зарплаты и премий, без вычета налогов (74,9 млн - "чистыми").

Источник издания, знакомый с ситуацией, сообщает, что иск готовится против человека, который, по мнению юристов, раскрыл финансовую информацию, а также против еще пятерых, знавших об условиях контракта. Предполагается, что в их число входят отвечавшие за подписание контракта  экс-президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу и гендиректор Оскар Грау, а также Карлес Тускетс, который в данное время исполняет обязанности президента клуба.

ВК "Барселона" уже разместил на свое официальном сайте сообщение, что подаст в суд на газету El Mundo. В заявлении также отмечается, что клуб отрицает любую ответственность за публикацию финансовой информации. 

"Барселона" выражает свою полную поддержку Месси, особенно перед лицом любых попыток дискредитировать его имидж и разрушить его отношения с организацией, в которой он стал лучшим игроком в мире и в футбольной истории", – говорится в сообщении.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее в СМИ попала информация о том, сколько составляет общая стоимость четырехлетнего контракта 33-летнего аргентинца, который истекает 30 июня 2021 года.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Белорусские фристайлисты - лучшие в синхронных прыжках. Победные медали - как у мужчин, так и у женщин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

30.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by