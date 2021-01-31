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Александра Саснович с победы стартовала на турнире в Мельбурне

31.01.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Александра Саснович вышла в 1/16 финала теннисного турнира в Мельбурне, призовой фонд почти 45 тысяч долларов. На старте белоруска в трехсетовом поединке переиграла Лесю Цуренко 3:6, 6:4, 6:4. Следующей соперницей Саснович, которая на данный момент занимает 90-ю строчку мирового рейтинга, станет победительница встречи Ирина Бегу - Чжэн Сайсай, поединок проходит в эти минуты. 

 
 
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Александра Саснович вышла в 1/16 финала теннисного турнира в Мельбурне, призовой фонд почти 45 тысяч долларов. На старте белоруска в трехсетовом поединке переиграла...
 
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