|
Александра Саснович с победы стартовала на турнире в Мельбурне
31.01.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTАлександра Саснович вышла в 1/16 финала теннисного турнира в Мельбурне, призовой фонд почти 45 тысяч долларов. На старте белоруска в трехсетовом поединке переиграла Лесю Цуренко 3:6, 6:4, 6:4. Следующей соперницей Саснович, которая на данный момент занимает 90-ю строчку мирового рейтинга, станет победительница встречи Ирина Бегу - Чжэн Сайсай, поединок проходит в эти минуты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александра Саснович вышла в 1/16 финала теннисного турнира в Мельбурне, призовой фонд почти 45 тысяч долларов. На старте белоруска в трехсетовом поединке переиграла...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)