"Барселона" должна заплатить Месси 39 миллионов евро, даже если он уйдет

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 фев – Sputnik. Футбольный клуб "Барселона" заплатит аргентинскому форварду Лионелю Месси 39 миллионов евро, даже если игрок покинет клуб в конце сезона, пишет El Mundo.

Ранее СМИ сообщили, что общая сумма четырехлетнего контракта с Месси составляет более 555 миллионов евро. Из них 138,8 миллиона - это фиксированный доход футболиста за сезон в качестве зарплаты и премий, без вычета налогов (74,9 миллиона - "чистыми").

Согласно новым обнародованным данным, "сине-гранатовые" обязаны будут выплатить футболисту чуть менее 39 миллионов евро уже после того, как соглашение с ним истечет. Напомним, контракт 33-летнего Месси с каталонцами рассчитан до 30 июня 2021 года. Форвард получит эту сумму, даже если покинет клуб.

Эта выплата должна быть произведена на основании пункта о "лояльности" игрока – "независимо от того, продолжает ли игрок предоставлять свои услуги "Барселоне". Месси получит деньги, поскольку оставался в команде до 1 февраля 2020.

"Барселона" объявила, что подаст судебный иск против испанской газеты, опубликовавшей детали контракта. Материал сопровождался заголовком: "Гигантский контракт Месси, который разрушает "Барсу". Также сообщалось, что адвокаты Месси планируют подать в суд на руководство клуба из-за утечки информации о финансовых деталях соглашения.