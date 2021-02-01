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"Барселона" должна заплатить Месси 39 миллионов евро, даже если он уйдет

01.02.2021 16:29 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 фев – Sputnik. Футбольный клуб "Барселона" заплатит аргентинскому форварду Лионелю Месси 39 миллионов евро, даже если игрок покинет клуб в конце сезона, пишет  El Mundo.

© REUTERS / SERGIO PEREZ
Адвокаты Месси готовятся подать в суд на руководство "Барселоны"

Ранее СМИ сообщили, что общая сумма четырехлетнего контракта с Месси составляет более 555 миллионов евро. Из них 138,8 миллиона - это фиксированный доход футболиста за сезон в качестве зарплаты и премий, без вычета налогов (74,9 миллиона - "чистыми").

Согласно новым обнародованным данным, "сине-гранатовые" обязаны будут выплатить футболисту чуть менее 39 миллионов евро уже после того, как соглашение с ним истечет. Напомним, контракт 33-летнего Месси с каталонцами рассчитан до 30 июня 2021 года. Форвард получит эту сумму, даже если покинет клуб.

Эта выплата должна быть произведена на основании пункта о "лояльности" игрока – "независимо от того, продолжает ли игрок предоставлять свои услуги "Барселоне". Месси получит деньги, поскольку оставался в команде до 1 февраля 2020.

"Барселона" объявила, что подаст судебный иск против испанской газеты, опубликовавшей детали контракта. Материал сопровождался заголовком: "Гигантский контракт Месси, который разрушает "Барсу". Также сообщалось, что адвокаты Месси планируют подать в суд на руководство клуба из-за утечки информации о финансовых деталях соглашения.

 
Теги: Минск
 
 
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Такую сумму аргентинец получит согласно контракту, так как остался в команде до 1 февраля 2020 года.
 
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