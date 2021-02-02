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Хоккеист, укравший клюшку у Ковальчука, нашел работу в Швеции
02.02.2021 15:49 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 фев – Sputnik. Канадский хоккеист Джордан Мюррей, с которым ранее расторгло контракт рижское "Динамо", стал игроком шведского
28-летний защитник оказался в центре скандала в конце января, когда
Контракт Мюррея с новым клубом рассчитан до конца сезона. Другие детали соглашения не уточняются.
Спортивный директор "ХВ71" Йохан Халт, комментируя подписание канадца, отметил, что тот умелый и надежный защитник. По его словам, к команде Миррей присоединиться на будущей неделе.
Мюррей подписал контракт с рижанами в октябре прошлого года. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей в КХЛ, в которых забросил одну шайбу и отдал шесть голевых передач.
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28-летний канадец украл клюшку у российского форварда "Авангарда" в конце января, когда "ястребы" приехали в Ригу на гостевую игру.
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