Хоккеист, укравший клюшку у Ковальчука, нашел работу в Швеции

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 фев – Sputnik. Канадский хоккеист Джордан Мюррей, с которым ранее расторгло контракт рижское "Динамо", стал игроком шведского "ХВ71" , сообщается на сайте клуба.

28-летний защитник оказался в центре скандала в конце января, когда украл клюшку у форварда омского "Авангарда" Ильи Ковальчука. Клюшку канадец в итоге вернул, но рижский клуб уволил его.

Контракт Мюррея с новым клубом рассчитан до конца сезона. Другие детали соглашения не уточняются.

Спортивный директор "ХВ71" Йохан Халт, комментируя подписание канадца, отметил, что тот умелый и надежный защитник. По его словам, к команде Миррей присоединиться на будущей неделе.

Мюррей подписал контракт с рижанами в октябре прошлого года. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей в КХЛ, в которых забросил одну шайбу и отдал шесть голевых передач.