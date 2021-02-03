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Роналду признан лучшим футболистом десятилетия в Европе - IFFHS

03.02.2021 09:47 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 фев – Sputnik. Португальский форвард Криштиану Роналду признан лучшим футболистом десятилетия в Европе, рейтинг составила Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).

© AFP 2020 / LLUIS GENE
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35-летний нападающий "Ювентуса" обошел в рейтинге защитника "Реала" Серхио Рамоса (второе место) и голкипера "Баварии" Мануэля Нойера (третья строчка).

За последнее 10-летие португалец на клубом уровне дважды выигрывал чемпионаты Испании и Италии, четыре раза Лигу чемпионов, дважды — Суперкубок УЕФА и три раза — клубный чемпионат мира. Вместе с национальной сборной он стал чемпионом Европы и победителем Лиги наций.

Накануне Роналду помог "Юве" обыграть "Интер" в первом полуфинале Кубка Италии, оформив дубль. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Ответная встреча пройдет 9 февраля в Турине.

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Теги: Минск
 
 
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За последние 10 лет португалец завоевал 13 трофеев, в том числе четырежды победив в Лиге чемпионов и выиграв золото Евро.
 
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