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Александра Саснович вышла в четвертьфинал в парном разряде

03.02.2021 14:39 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Александра Саснович, завершившая выступление в одиночном разряде, добралась до четвертьфинала в парном. Во втором круге в дуэте с украинкой Мартой Костюк белоруска проходит китайский тандем Сюй Ифань - Ян Чжаосюань - 5:7, 6:4, 10:6 - и за выход в полуфинал поспорит с парой, посеянной под четвертым номером, снова представительницами Китая: Дуань Инъин - Чжэн Сайсай.

 
 
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Александра Саснович, завершившая выступление в одиночном разряде, добралась до четвертьфинала в парном. Во втором круге в дуэте с украинкой Мартой Костюк...
 
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