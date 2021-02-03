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Александра Саснович вышла в четвертьфинал в парном разряде
03.02.2021 14:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Александра Саснович, завершившая выступление в одиночном разряде, добралась до четвертьфинала в парном. Во втором круге в дуэте с украинкой Мартой Костюк белоруска проходит китайский тандем Сюй Ифань - Ян Чжаосюань - 5:7, 6:4, 10:6 - и за выход в полуфинал поспорит с парой, посеянной под четвертым номером, снова представительницами Китая: Дуань Инъин - Чжэн Сайсай.
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Александра Саснович, завершившая выступление в одиночном разряде, добралась до четвертьфинала в парном. Во втором круге в дуэте с украинкой Мартой Костюк...
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