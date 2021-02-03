Егор Герасимов пробился в 1/8 финала на турнире в Мельбурне

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Егор Герасимов пробился в 1/8 финала на турнире серии ATP в Мельбурне. Призовой фонд местных соревнований чуть более 320 тысяч долларов. Белорус не считался фаворитом в матче 2-го круга с Мартоном Фучовичем из Венгрии, но тем не менее взял верх в трех сетах - 6:3, 1:6, 6:3. В следующем раунде Герасимов сыграет с лучшим в паре Юити Сугита (Япония) - Феликс Оже-Альясим (Канада).



