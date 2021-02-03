|
Женская сборная Беларуси по баскетболу начинает борьбу за путевку на чемпионат Европы
03.02.2021 14:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Сегодня наша команда проведет поединок первого квалификационного раунда против Польши. Напомним, ранее, в октябре 2020 года, белорусские баскетболистки не смогли принять участие во втором окне квалификации Евро-2021 в связи с пандемией. Этот матч перенесли на февраль 2021 года. Прямая трансляция поединка на телеканалах
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня наша команда проведет поединок первого квалификационного раунда против Польши. Напомним, ранее, в октябре 2020 года, белорусские баскетболистки не смогли...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)