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Сборная Беларуси по мини-футболу уступила венграм в рамках отбора на ЧЕ-2022

03.02.2021 20:45 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Сборная Беларуси по мини-футболу со счетом 1:2 проиграла команде Венгрии в рамках отбора на чемпионат Европы 2022 года. Единственный гол за гостей забил Сергей Селивончик. В турнирной таблице пятой группы белорусы с тремя очками занимают третью строчку. Следующий поединок наша сборная проведет 2 марта на выезде против команды Казахстана.
 
 
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Сборная Беларуси по мини-футболу со счетом 1:2 проиграла команде Венгрии в рамках отбора на чемпионат Европы 2022 года. Единственный гол за гостей забил Сергей...
 
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