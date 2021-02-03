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Сборная Беларуси по мини-футболу уступила венграм в рамках отбора на ЧЕ-2022
03.02.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTСборная Беларуси по мини-футболу со счетом 1:2 проиграла команде Венгрии в рамках отбора на чемпионат Европы 2022 года. Единственный гол за гостей забил Сергей Селивончик. В турнирной таблице пятой группы белорусы с тремя очками занимают третью строчку. Следующий поединок наша сборная проведет 2 марта на выезде против команды Казахстана.
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Сборная Беларуси по мини-футболу со счетом 1:2 проиграла команде Венгрии в рамках отбора на чемпионат Европы 2022 года. Единственный гол за гостей забил Сергей...
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