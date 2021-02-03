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Женская сборная Беларуси по баскетболу уступила Польше в матче квалификации ЧЕ-2021
03.02.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTЖенская сборная Беларуси по баскетболу уступила Польше в матче заключительного раунда квалификации чемпионата Европы-2021. Самым результативным игроком в составе нашей команды стала Мария Попова, которая набрала 13 очков. Сейчас в группе F лидирует Великобритания, 5 баллов. У Польши и Беларуси по 3. Однако стоит отметить, что Польша и Великобритания сыграли по 3 игры, в то время как для нашей сборной это только вторая встреча. Следующий матч белоруски проведут завтра против команды Великобритании. Начало в 14:30. На чемпионат Европы поедут победители групп, а также 5 лучших команд среди занявших вторые места.
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Женская сборная Беларуси по баскетболу уступила Польше в матче заключительного раунда квалификации чемпионата Европы-2021. Самым результативным игроком в составе...
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