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Женская сборная Беларуси по баскетболу уступила Польше в матче квалификации ЧЕ-2021

03.02.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Женская сборная Беларуси по баскетболу уступила Польше в матче заключительного раунда квалификации чемпионата Европы-2021. Самым результативным игроком в составе нашей команды стала Мария Попова, которая набрала 13 очков. Сейчас в группе F лидирует Великобритания, 5 баллов. У Польши и Беларуси по 3. Однако стоит отметить, что Польша и Великобритания сыграли по 3 игры, в то время как для нашей сборной это только вторая встреча. Следующий матч белоруски проведут завтра против команды Великобритании. Начало в 14:30. На чемпионат Европы поедут победители групп, а также 5 лучших команд среди занявших вторые места.

 
 
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Женская сборная Беларуси по баскетболу уступила Польше в матче заключительного раунда квалификации чемпионата Европы-2021. Самым результативным игроком в составе...
 
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