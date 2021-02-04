Стало известно, сколько медалей белорусы должны завоевать в 2021 году

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 фев – Sputnik. Государственная программа "Физическая культура и спорт" до 2025 года утверждена постановлением Совета министров №54 от 29 января, такая информация опубликована на Национальном правовом интернет-портале в четверг.

Ответственным заказчиком назначено Минспорта Беларуси. Согласно госпрограмме, она делится на две части - "Спорт высших достижений" и подпрограмму "Подготовка спортивного резерва, физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа".

Беларусь на международных соревнованиях представляют 47 национальных команд по 52 видам спорта и сборные команды республики по 15 видам спорта. Всего в стране существует 64 вида спорта, из них 46 - включено в программу Игр.

Ежегодно белорусскими спортсменами на международных спортивных соревнованиях завоевывается около 500 – 600 медалей, наша страна попадает в число 25 – 30 сильнейших спортивных стран мира.

Согласно документу, в этом году спортсмены должны завоевать не менее 695 медалей, а к 2025 году довести их число до 715 наград в год.

Среди задач на 2025-й год – занять в неофициальном командном зачете по результатам Олимпийских игр место не ниже 25-го. Успешно выступать на крупных состязаниях, развивать детско-юношеский спорт, приобщать людей к регулярным занятиям физкультурой.

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