Теперь окончательно: фристайлистку Романовскую уволили из нацкоманды

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 фев – Sputnik. Об увольнении из национальной команды известная фристайлистка Александра Романовская сообщила в четверг в своем Instagram.

"Утро начинается не с кофе", – так она прокомментировала фотографию обходного листа.

Ранее главный тренер по фристайлу Николай Козеко рассказал Sputnik, что на собрании команды объявили об увольнении Романовской из сборной.

Причиной назывался прогул, так как Романовская никого не предупредила, когда у ее отца случился инсульт и она не успела на тренировку.

"Так ведь нельзя, это не по-человечески. Мы будем обращаться в НОК Беларуси и МОК. Чемпионку мира уволить, спортсменку года", – сказал тогда наставник.

Минспорта тогда опровергло увольнение. А сама Романовская поясняла, что ее не могут уволить, потому что она на больничном из-за травмы.

"Сейчас его продлеваю. Последний день больничного – день моего увольнения. Мне сказали, что приказ уже подписан. Тренироваться и являться членом национальной команды я могу, но на добровольных началах", – объяснила она Sputnik в ноябре.

Александра Романовская - чемпионка мира 2019 года, двукратная победительница зимней Универсиады 2019 года и многократный призер этапов Кубка мира.

Ранее ряд белорусских спортсменов, в том числе и фристайлистка Романовская, высказали свое недовольство действиями силовиков против митингующих на акциях протеста , которые проходят в Беларуси после президентских выборов 9 августа.

Читайте также:

Известный тренер по фристайлу Николай Козеко заболел COVID-19

COVID-19 Гуськова и Деруго победили в синхронных прыжках на КМ в "Раубичах"

на КМ в "Раубичах" Тренер по фристайлу Козеко лишен именной президентской стипендии