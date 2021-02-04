|
Теперь окончательно: фристайлистку Романовскую уволили из нацкоманды
04.02.2021 11:53 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 фев – Sputnik. Об увольнении из национальной команды известная фристайлистка Александра Романовская сообщила в четверг в своем Instagram.
"Утро начинается не с кофе", – так она прокомментировала фотографию обходного листа.
Ранее главный тренер по фристайлу Николай Козеко
Причиной назывался прогул, так как Романовская никого не предупредила, когда у ее отца случился инсульт и она не успела на тренировку.
"Так ведь нельзя, это не по-человечески. Мы будем обращаться в НОК Беларуси и МОК. Чемпионку мира уволить, спортсменку года", – сказал тогда наставник.
Минспорта тогда
© Sputnik / Александр Шурмелев
"Сейчас его продлеваю. Последний день больничного – день моего увольнения. Мне сказали, что приказ уже подписан. Тренироваться и являться членом национальной команды я могу, но на добровольных началах", – объяснила она Sputnik в ноябре.
Александра Романовская - чемпионка мира 2019 года, двукратная победительница зимней Универсиады 2019 года и многократный призер этапов Кубка мира.
Ранее ряд белорусских спортсменов, в том числе и фристайлистка Романовская, высказали свое недовольство действиями силовиков против митингующих на
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О том, что спортсменка лишилась места в национальной сборной Беларуси по фристайлу, еще в октябре рассказал главный тренер команды Николай Козеко, но тогда...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)