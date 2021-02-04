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Белорусские баскетболистки выиграли у британок, сохранив шанс попасть на ЧЕ

04.02.2021 16:37 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 фев – Sputnik. Женская сборная Беларуси по баскетболу продолжает бороться за право выступить на чемпионате Европы.

Третий поединок квалификационной группы F подопечные Натальи Трофимовой провели против команды Великобритании и одержали победу со счетом 67:57  (14:12, 20:21, 18:18, 15:6).

Самой результативной с составе белорусской команды стала Юлия Рытикова (17 очков). Вторая по этому показателю Екатерина Снытина (16), третья Анастасия Веремеенко (15). 

В первом круге соревнований белорусские баскетболистки обыграли в гостях британок – 90:59. Вчера белоруски проиграли команде Польши со счетом 56:68.

Для того, чтобы продолжить борьбу за путевку в финальную часть чемпионата Европы сборной Беларуси сегодня необходимо было обязательно обыгрывать британок на "Арене Рига". План на матч удался: белоруски действовали быстрее и точнее соперниц.

6 февраля подопечные Трофимовой вновь встретятся с польской сборной.

Турнирное положение в группе F сейчас таково:

  1. Беларусь – 5 очков (3 матча)
  2. Великобритания - 5 очков (4)
  3. Польша - 4 (3)

В финальную стадию континентального первенства выйдут победители девяти групп и пять лучших команд, занявших вторые места.

Финальный этап 38-го женского чемпионата Европы пройдет 17-27 июня 2021 года в Испании и Франции. 

Напомним, действующими чемпионками турнира являются испанки. 

 
Теги: Минск
 
 
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После поражения от сборной Польши подопечные Натальи Трофимовой сумели все-таки собраться. Матч против британок белоруски провели более результативно.
 
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