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Белорусские баскетболистки выиграли у британок, сохранив шанс попасть на ЧЕ
04.02.2021 16:37 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 фев – Sputnik. Женская сборная Беларуси по баскетболу продолжает бороться за право выступить на чемпионате Европы.
Третий поединок квалификационной группы F подопечные Натальи Трофимовой провели против команды Великобритании и одержали победу со счетом 67:57 (14:12, 20:21, 18:18, 15:6).
Самой результативной с составе белорусской команды стала Юлия Рытикова (17 очков). Вторая по этому показателю Екатерина Снытина (16), третья Анастасия Веремеенко (15).
В первом круге соревнований белорусские баскетболистки обыграли в гостях британок – 90:59. Вчера белоруски
Для того, чтобы продолжить борьбу за путевку в финальную часть чемпионата Европы сборной Беларуси сегодня необходимо было обязательно обыгрывать британок на "Арене Рига". План на матч удался: белоруски действовали быстрее и точнее соперниц.
6 февраля подопечные Трофимовой вновь встретятся с польской сборной.
Турнирное положение в группе F сейчас таково:
В финальную стадию континентального первенства выйдут победители девяти групп и пять лучших команд, занявших вторые места.
Финальный этап 38-го женского чемпионата Европы пройдет 17-27 июня 2021 года в Испании и Франции.
Напомним, действующими чемпионками турнира являются испанки.
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После поражения от сборной Польши подопечные Натальи Трофимовой сумели все-таки собраться. Матч против британок белоруски провели более результативно.
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