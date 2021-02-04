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Костицын сломал нос сопернику, белоруса дисквалифицировали на 7 матчей

05.02.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 фев – Sputnik. Белорусский нападающий чешского "Динамо" из Пардубице дисквалифицирован на семь матчей, сообщает hokej.cz.

Костицын-старший в поединке против "Оломоуца" (5:2) в третьем периоде (на 57-й минуте) применил силовой прием против Адама Рутара в средней зоне. Главный судья встречи удалил белоруса за атаку в область головы и шеи. Соперник с помощью медиков покинул площадку. Позже у Рутара был диагностирован перелом носа, кроме того, ему наложили несколько швов.

Глава Дисциплинарного комитета Виктор Уйчик заявил, что после проведенного расследования инцидента было принято решение о дисквалификации Костицына. По его словам, нападающий видел, что атакует соперника, не владеющего шайбой, но все равно совершил грубый силовой прием. А перед столкновением с соперником белорус даже увеличил скорость и поднял руку до уровня головы Рутара.

Таким образом, 36-летний Костицын пропустит семь матчей и сможет выйти на лед не раньше 23 февраля.

Впервые с 2016 года хоккеист чемпионата Чехии получил такое строгое наказание.

Напомним, Костицын-старший стал игроком "Пардубице" 20 января. В нынешнем сезоне он провел четыре матча, в которых отдал четыре голевые передачи.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусу грозила десятиматчевая дисквалификация из-за грубого приема, в результате которого соперник не смог самостоятельно покинуть площадку.
 
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