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Костицын сломал нос сопернику, белоруса дисквалифицировали на 7 матчей
05.02.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 фев – Sputnik. Белорусский нападающий чешского "Динамо" из Пардубице дисквалифицирован на семь матчей, сообщает
Костицын-старший в поединке против "Оломоуца" (5:2) в третьем периоде (на 57-й минуте) применил силовой прием против Адама Рутара в средней зоне. Главный судья встречи удалил белоруса за атаку в область головы и шеи. Соперник с помощью медиков покинул площадку. Позже у Рутара был диагностирован перелом носа, кроме того, ему наложили несколько швов.
Глава Дисциплинарного комитета Виктор Уйчик заявил, что после проведенного расследования инцидента было принято решение о дисквалификации Костицына. По его словам, нападающий видел, что атакует соперника, не владеющего шайбой, но все равно совершил грубый силовой прием. А перед столкновением с соперником белорус даже увеличил скорость и поднял руку до уровня головы Рутара.
Таким образом, 36-летний Костицын пропустит семь матчей и сможет выйти на лед не раньше 23 февраля.
Впервые с 2016 года хоккеист чемпионата Чехии получил такое строгое наказание.
Напомним,
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Белорусу грозила десятиматчевая дисквалификация из-за грубого приема, в результате которого соперник не смог самостоятельно покинуть площадку.
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