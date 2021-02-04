Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 фев – Sputnik. Аргентинский футболист Лионель Месси не контактировал с представителями ПСЖ (Франция) и "Манчестер Сити" (Англия) по поводу своего будущего, пишет Goal.com .

Осенью прошлого года Месси принял решение остаться в "Барселоне", несмотря на то, что ранее говорил о желании покинуть каталонский клуб. Его контракт с "сине-гранатовыми" истекает в июне. СМИ писали, что основными претендентами на 33-летнего форвард являются ПСЖ и "Ман Сити".

По информации источника, футболист не общался ни с кем из этих команд. Отмечается, что Месси "устал от постоянных спекуляций в СМИ".

Аргентинец планирует доиграть контракт до конца и только затем определиться с планами на будущее. На решение Месси, отмечает издание, не повлияют предстоящие выборы президента "Барсы".

В феврале издание El Mundo ранее опубликовало детали действующего контракта Месси с "Барселоной", который был подписан в 2017 году. Публикация вызвала настоящий скандал, теперь и игрок, и клуб намерены судиться со СМИ.