Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 фев – Sputnik. Бывший главный тренер юниорской сборной Беларуси по хокккею Евгений Есаулов возглавил минскую "Юность", сообщили в пресс-службе клуба.

Есаулов в августе 2019 года начал работать в СДЮШОР "Юность", в 2020-м стал помощником главного тренера основной команды Александра Макрицкого. Специалист покинул свой пост в начале января этого года. А исполняющим обязанности главного тренера был назначен Дмитрий Карпиков.

"Евгений Есаулов официально назначен главным тренером хоккейного клуба "Юность-Минск", – сообщили в пресс-службе.

В клубе пожелали удачи Есаулову на новом посту.

"Юность" в чемпионате Беларуси занимает первое место, набрав 96 баллов в 44 матчах. Солигорский "Шахтер" занимает второе место (94 очка).