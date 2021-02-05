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У минской "Юности" сменился главный тренер
05.02.2021 15:15 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 фев – Sputnik. Бывший главный тренер юниорской сборной Беларуси по хокккею Евгений Есаулов возглавил минскую "Юность", сообщили в пресс-службе клуба.
Есаулов в августе 2019 года начал работать в СДЮШОР "Юность", в 2020-м стал помощником главного тренера основной команды Александра Макрицкого. Специалист покинул свой пост в начале января этого года. А исполняющим обязанности главного тренера был назначен Дмитрий Карпиков.
"Евгений Есаулов официально назначен главным тренером хоккейного клуба "Юность-Минск", – сообщили в пресс-службе.
В клубе пожелали удачи Есаулову на новом посту.
"Юность" в чемпионате Беларуси занимает первое место, набрав 96 баллов в 44 матчах. Солигорский "Шахтер" занимает второе место (94 очка).
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Специалист с 2020-го работал в тренерском штабе столичной "Юности", помогая Александру Макрицкому.
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