Беларусь на турнире Australian Open представят 3 девушки и 2 парня

Источник материала: БT

В Мельбурне прошла жеребьевка первого в сезоне теннисного мэйджора - Australian Open. Беларусь на турнире представят 3 девушки и 2 парня. Соперники наших теннисистов по 1/64-й финала - на ваших экранах.

Сложнее всего в первом круге будет Александре Саснович - она сыграет с 23-й ракеткой мира Аннет Контавейт. Australian Open стартует 8 февраля.