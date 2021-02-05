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Беларусь на турнире Australian Open представят 3 девушки и 2 парня

05.02.2021 20:45 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

В Мельбурне прошла жеребьевка первого в сезоне теннисного мэйджора - Australian Open. Беларусь на турнире представят 3 девушки и 2 парня. Соперники наших теннисистов по 1/64-й финала - на ваших экранах.

Сложнее всего в первом круге будет Александре Саснович - она сыграет с 23-й ракеткой мира Аннет Контавейт. Australian Open стартует 8 февраля.

 
 
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В Мельбурне прошла жеребьевка первого в сезоне теннисного мэйджора - Australian Open. Беларусь на турнире представят 3 девушки и 2 парня. Соперники наших теннисистов по...
 
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