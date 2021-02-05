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В Раубичах прошел очередной этап Кубка Европы по фристайлу. Весь пьедестал - за белорусами

06.02.2021 06:31 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

В Раубичах прошел очередной этап Кубка Европы по фристайлу. За медали турнира боролись спортсмены трех стран: Беларуси, Украины и Казахстана. В итоге у мужчин победу праздновал Игорь Дребенков, Макар Митрофанов - второй, Станислав Гладченко - третий. У женщин тройка выглядит следующим образом: Анна Гуськова, Анна Деруго и Валерия Болматова.

Фристайл в Раубичах прописался на все выходные. Завтра здесь же пройдет еще один этап Кубка Европы, а завершится спортивный уик-энд командным турниром. Для нашей сборной домашние старты станут этапом подготовки к чемпионату мира, который пройдет в середине марта в Алматы.

 
 
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В Раубичах прошел очередной этап Кубка Европы по фристайлу. За медали турнира боролись спортсмены трех стран: Беларуси, Украины и Казахстана. В итоге у мужчин...
 
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