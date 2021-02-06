Азаренко и Осака снялись с турниров в Мельбурне перед Australian Open

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 фев - Sputnik. Белорусская теннисистка виктория Азаренко (13-й номер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA)) и третья ракетка мира японка Наоми Осака снялись с турниров в Мельбурне, предшествующих Australian Open, сообщается в микроблоге WTA в Twitter.

Азаренко снялась с четвертьфинала Grampians Trophy из-за проблем со спиной. Благодаря этому эстонская спортсменка Анетт Контавейт вышла без борьбы в полуфинал, где ее ждет встреча с представительницей Греции Марией Саккари.

Осака должна была сыграть в полуфинале турнира Gippsland Trophy с бельгийкой Элизе Мертенс, которая таким образом оказалась в финале, где сыграет с победительницей матча между российской спортсменкой Екатериной Александровой и эстонской теннисисткой Кайи Канепи.

Причиной отказа Осаки от дальнейшего участия в турнире стала незначительная травма спины. Спортсменка принесла извинения руководящей теннисной организации Австралии и болельщикам и сказала, что ей нужно быть осторожнее перед началом Открытого чемпионата Австралии, начал которого она с нетерпением ждет. В первом круге этого турнира ее ждет встреча с россиянкой Анастасией Павлюченковой.