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Золото и серебро. Наши девушки взяли медали на этапе Кубка мира по фристайлу в Раубичах

06.02.2021 16:41 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Раубичи принимают этап Кубка Европы по фристайлу

Белорусские фристайлисты продолжают пополнять медальную копилку на Кубке Европы. Напомним, Раубичи принимают очередной этап этих соревнований. Для основы национальной команды это возможность проверить себя еще раз в соревновательном ритме в канун чемпионата мира. Для молодых лыжных акробатов - сравнить себя с опытными спортсменами. Сегодня у женщин на высшую ступень пьедестала почета поднялась Анна Гуськова, серебро у Аллы Цупер. Бронза у украинки Ангелины Брыкиной.


У мужчин победил Максим Густик, Павел Дик второй, Станислав Гладченко стал третьим

Завтра еще один день соревнований, фристайлисты выйдут на склон в рамках командного турнира.

 
 
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Раубичи принимают этап Кубка Европы по фристайлу Белорусские фристайлисты продолжают пополнять медальную копилку на Кубке Европы. Напомним, Раубичи принимают...
 
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