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Золото и серебро. Наши девушки взяли медали на этапе Кубка мира по фристайлу в Раубичах
06.02.2021 16:41 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Раубичи принимают этап Кубка Европы по фристайлу
Белорусские фристайлисты
У мужчин победил Максим Густик, Павел Дик второй, Станислав Гладченко стал третьимЗавтра еще один день соревнований, фристайлисты выйдут на склон в рамках командного турнира.
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Раубичи принимают этап Кубка Европы по фристайлу Белорусские фристайлисты продолжают пополнять медальную копилку на Кубке Европы. Напомним, Раубичи принимают...
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