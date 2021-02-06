Золото и серебро. Наши девушки взяли медали на этапе Кубка мира по фристайлу в Раубичах

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Белорусские фристайлисты. Напомним, Раубичи принимают очередной этап этих соревнований. Для основы национальной команды это возможность проверить себя еще раз в соревновательном ритме в канун чемпионата мира. Для молодых лыжных акробатов - сравнить себя с опытными спортсменами. Сегодня у женщин на высшую ступень пьедестала почета поднялась, серебро у. Бронза у украинки Ангелины Брыкиной.