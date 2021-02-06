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Минское "Динамо" потерпело поражение от "Витязя" со счетом 3:1
06.02.2021 16:41 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTМинское "Динамо" потерпело поражение от "Витязя" со счетом 3:1 в очередном матче выездной серии регулярного чемпионата КХЛ. Дублем в поединке отметился нападающий хозяев Захар Бардаков. После этого поражения "зубры" опустились на 7-ю строчку в Западной конференции. Наши соперники наоборот поднялись на 8-е место и пока замыкают зону плей-офф.
В воскресенье "Динамо" попытается набрать баллы в выездном поединке против "Сочи". Прямая трансляция матча начнется на
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Минское "Динамо" потерпело поражение от "Витязя" со счетом 3:1 в очередном матче выездной серии регулярного чемпионата КХЛ. Дублем в поединке отметился нападающий...
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