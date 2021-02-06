ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минское "Динамо" потерпело поражение от "Витязя" со счетом 3:1

06.02.2021 16:41 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Минское "Динамо" потерпело поражение от "Витязя" со счетом 3:1 в очередном матче выездной серии регулярного чемпионата КХЛ. Дублем в поединке отметился нападающий хозяев  Захар Бардаков. После этого поражения "зубры" опустились на 7-ю строчку в Западной конференции. Наши соперники наоборот поднялись на 8-е место и пока замыкают зону плей-офф. 

В воскресенье "Динамо" попытается набрать баллы в выездном поединке против "Сочи". Прямая трансляция матча начнется на "Беларусь  5" в 16:50.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское "Динамо" потерпело поражение от "Витязя" со счетом 3:1 в очередном матче выездной серии регулярного чемпионата КХЛ. Дублем в поединке отметился нападающий...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Сборная Беларуси по хоккею откроет ЧМ-2021 матчем со Словакией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by