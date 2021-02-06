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Женская сборная Беларуси по баскетболу пробилась на чемпионат Европы

06.02.2021 20:45 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Победные новости пришли из Риги, где проходил решающий раунд отборочного турнира баскетбольного чемпионата Европы. Наши девушки в заключительном матче разгромили команду Польши со счетом 80:49. Вдобавок взяв реванш за поражение от нынешних соперниц тремя днями ранее. С семью очками белоруски стали первыми в группе F. Чемпионат Европы пройдет 17-27 июня на площадках Испании и Франции. Напомним, пока лучшим достижением сборной Беларуси на континентальном форуме является бронза турнира, завоеванная в 2007 году.

 
 
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Победные новости пришли из Риги, где проходил решающий раунд отборочного турнира баскетбольного чемпионата Европы. Наши девушки в заключительном матче...
 
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