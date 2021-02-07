Россиянин Волков нокаутировал титулованного бойца Оверима на турнире UFC

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 фев – Sputnik. Российский боец смешанных единоборств Александр Волков победил известного спортсмена из Нидерландов Алистара Оверима на турнире UFC Fight Night 184, сообщает Sputnik.

Соревнования прошли в Лас-Вегасе в тяжелой весовой категории. За последнее время россиянин заметно прибавил в мастерстве и габаритах. Помимо классической базы каратэ, Волков немало времени уделял борьбе в партере и контролю, что сказалось на поединке. Также на взвешивании он оказался больше своего оппонента почти на четыре килограмма.

Россиянин с первого раунда работал первым номером, завладев инициативой. Во втором отрезке Волков потряс Оверима левым джебом, прижал оппонента к сетке градом ударов и завершил работу добиванием.

Для спортсмена из России это был 41-й бой и 33-я победа.

Оверим является легендой ММА. На его счету уже 66 боев, в которых 47 раз он одержал победу, проиграв 19. Нидерландский боец славится мощнейшими ударами рук и ног.

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