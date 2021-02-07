|
Россиянин Волков нокаутировал титулованного бойца Оверима на турнире UFC
07.02.2021 09:43 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 фев – Sputnik. Российский боец смешанных единоборств Александр Волков победил известного спортсмена из Нидерландов Алистара Оверима на турнире UFC Fight Night 184, сообщает Sputnik.
Соревнования прошли в Лас-Вегасе в тяжелой весовой категории. За последнее время россиянин заметно прибавил в мастерстве и габаритах. Помимо классической базы каратэ, Волков немало времени уделял борьбе в партере и контролю, что сказалось на поединке. Также на взвешивании он оказался больше своего оппонента почти на четыре килограмма.
Россиянин с первого раунда работал первым номером, завладев инициативой. Во втором отрезке Волков потряс Оверима левым джебом, прижал оппонента к сетке градом ударов и завершил работу добиванием.
Для спортсмена из России это был 41-й бой и 33-я победа.
Оверим является легендой ММА. На его счету уже 66 боев, в которых 47 раз он одержал победу, проиграв 19. Нидерландский боец славится мощнейшими ударами рук и ног.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На турнире UFC Fight Night 184 российский боец смешанных единоборств Александр Волков победил легендарного спортсмена из Нидерландов Алистара Оверима.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)