ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Россиянин Волков нокаутировал титулованного бойца Оверима на турнире UFC

07.02.2021 09:43 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 фев – Sputnik. Российский боец смешанных единоборств Александр Волков победил известного спортсмена из Нидерландов Алистара Оверима на турнире UFC Fight Night 184, сообщает Sputnik.

Соревнования прошли в Лас-Вегасе в тяжелой весовой категории. За последнее время россиянин заметно прибавил в мастерстве и габаритах. Помимо классической базы каратэ, Волков немало времени уделял борьбе в партере и контролю, что сказалось на поединке. Также на взвешивании он оказался больше своего оппонента почти на четыре килограмма.

Россиянин с первого раунда работал первым номером, завладев инициативой. Во втором отрезке Волков потряс Оверима левым джебом, прижал оппонента к сетке градом ударов и завершил работу добиванием.

Для спортсмена из России это был 41-й бой и 33-я победа.

Оверим является легендой ММА. На его счету уже 66 боев, в которых 47 раз он одержал победу, проиграв 19. Нидерландский боец славится мощнейшими ударами рук и ног.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На турнире UFC Fight Night 184 российский боец смешанных единоборств Александр Волков победил легендарного спортсмена из Нидерландов Алистара Оверима.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Минское "Динамо" на выезде сыграет с "Сочи" в матче КХЛ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

06.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by