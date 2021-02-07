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Умер Леон Спинкс - экс-чемпион мира, победивший Мохаммеда Али
07.02.2021 11:05 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 фев – Sputnik. Боксер Леон Спинкс, выступавший в 1-й тяжелой и тяжелой весовых категориях и победивший легендарного Мохаммеда Али, скончался в США, сообщает
Экс-чемпион мира умер в возрасте 67 лет в пятницу, 5 февраля. Боксер на протяжении пяти лет боролся с раком. Спинкс скончался в окружении своих близких друзей и жены Бренды Глур Спинкс.
"Леон стойко боролся со множеством болезней и никогда не переставал улыбаться своей фирменной улыбкой. Проявляя истинное упорство Спинкса, он никогда не бросал полотенце (выбрасывание полотенца на ринг в боксе означает признание поражения - Sputnik)", - сообщила его супруга.
Спинксы - одна из самых известных боксерских династий в США, основателями которой являются братья Леон и Майкл, становившиеся чемпионами мира в 1970-80-е годы.
Леон стал олимпийским чемпионом в 1976 году, а также завоевал титулы WBC и WBA, победив в 1978 году Мохаммеда Али. Поединок получил статус "бой года" по версии журнала "Ринг".
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Олимпийский чемпион 1976 года, чемпион мира по боксу в тяжелом весе (1978) скончался на 68 году жизни.
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