ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Умер Леон Спинкс - экс-чемпион мира, победивший Мохаммеда Али

07.02.2021 11:05 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 фев – Sputnik. Боксер Леон Спинкс, выступавший в 1-й тяжелой и тяжелой весовых категориях и победивший легендарного Мохаммеда Али, скончался в США, сообщает KSNV.

Экс-чемпион мира умер в возрасте 67 лет в пятницу, 5 февраля. Боксер на протяжении пяти лет боролся с раком. Спинкс скончался в окружении своих близких друзей и жены Бренды Глур Спинкс.

"Леон стойко боролся со множеством болезней и никогда не переставал улыбаться своей фирменной улыбкой. Проявляя истинное упорство Спинкса, он никогда не бросал полотенце (выбрасывание полотенца на ринг в боксе означает признание поражения - Sputnik)", - сообщила его супруга.

Спинксы - одна из самых известных боксерских династий в США, основателями которой являются братья Леон и Майкл, становившиеся чемпионами мира в 1970-80-е годы.

Леон стал олимпийским чемпионом в 1976 году, а также завоевал титулы WBC и WBA, победив в 1978 году Мохаммеда Али. Поединок получил статус "бой года" по версии журнала "Ринг".

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Олимпийский чемпион 1976 года, чемпион мира по боксу в тяжелом весе (1978) скончался на 68 году жизни.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Россиянин Волков нокаутировал титулованного бойца Оверима на турнире UFC
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

06.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by