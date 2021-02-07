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Минское "Динамо" в гостях играет с ХК "Сочи"

07.02.2021 12:37 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Минское "Динамо" завершит сегодня очередную выездную серию регулярного чемпионата КХЛ матчем с хоккейным клубом "Сочи". Наши соперники находятся вне зоны плей-офф, в то время, как "зубры" балансируют внизу первой восьмерки, занимая 7-ю позицию, поэтому и рассчитывают увезти домой необходимые два очка. В этом году команды уже пересекались друг с другом. В январе в овертайме победа досталась "динамовцам". Прямая трансляция из Сочи начнется на "Беларусь 5" в 16:50.

 
 
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Минское "Динамо" завершит сегодня очередную выездную серию регулярного чемпионата КХЛ матчем с хоккейным клубом "Сочи". Наши соперники находятся вне зоны плей-офф,...
 
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