Источник материала: БT

Минское "Динамо" завершит сегодня очередную выездную серию регулярного чемпионата КХЛ матчем с хоккейным клубом "Сочи". Наши соперники находятся вне зоны плей-офф, в то время, как "зубры" балансируют внизу первой восьмерки, занимая 7-ю позицию, поэтому и рассчитывают увезти домой необходимые два очка. В этом году команды уже пересекались друг с другом. В январе в овертайме победа досталась "динамовцам". Прямая трансляция из Сочи начнется на "Беларусь 5" в 16:50.