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С прицелом на чемпионат мира

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Очередной подиум белорусских фристайлистов на этапе Кубка Европы в Раубичах Порадовал в эти выходные и профессиональный спорт! Личными соревнованиями и командным турниром завершили сегодня белорусские фристайлисты домашние этапы Кубка...

Порадовал в эти выходные и профессиональный спорт! Личными соревнованиями и командным турниром завершили сегодня белорусские фристайлисты домашние этапы Кубка Европы в Раубичах. Хозяева в итоге забрали все воскресные медали. Отметим победу Анны Гуськовой и Максима Густика. Еще одно золото - у трио: Гуськова - Гладченко - Дик. Февральские старты для нашей национальной сборной стали одним из этапов проверки и шлифовки программ перед мартовским чемпионатом мира.Чемпионат мира пройдет в середине марта в Алматы. В ближайшее время белорусские фристайлисты разыграют медали национального старта и Кубка страны, по итогам которых и будет окончательно сформирован состав, который отправится в Казахстан. В этой же стране сразу после планетарного форума, который, к слову, является квалификационным на Олимпийские игры в Пекине, пройдет и заключительный в сезоне этап Кубка мира.