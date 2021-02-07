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Очередной подиум белорусских фристайлистов на этапе Кубка Европы в Раубичах
07.02.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTПорадовал в эти выходные и профессиональный спорт! Личными соревнованиями и командным турниром завершили сегодня белорусские фристайлисты домашние этапы Кубка Европы в Раубичах. Хозяева в итоге забрали все воскресные медали. Отметим победу Анны Гуськовой и Максима Густика. Еще одно золото - у трио: Гуськова - Гладченко - Дик. Февральские старты для нашей национальной сборной стали одним из этапов проверки и шлифовки программ перед мартовским чемпионатом мира.
С прицелом на чемпионат мираЧемпионат мира пройдет в середине марта в Алматы. В ближайшее время белорусские фристайлисты разыграют медали национального старта и Кубка страны, по итогам которых и будет окончательно сформирован состав, который отправится в Казахстан. В этой же стране сразу после планетарного форума, который, к слову, является квалификационным на Олимпийские игры в Пекине, пройдет и заключительный в сезоне этап Кубка мира.
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Порадовал в эти выходные и профессиональный спорт! Личными соревнованиями и командным турниром завершили сегодня белорусские фристайлисты домашние этапы Кубка...
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