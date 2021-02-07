ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Ювентус" переиграл "Рому" в чемпионате Италии по футболу

07.02.2021 20:45 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

"Ювентус" переиграл "Рому" в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу. Туринцы открыли счет в матче уже на 13-й минуте встречи. Отличился Криштиану Роналду. Для португальского форварда этот гол стал 300-м, забитым на уровне клубов и национальных сборных после 30-летия. Для достижения этой отметки нападающему пришлось сыграть в 326 матчах. Больше туринцы, правда, в поединке с "Ромой" не забивали. Зато отличился Ибаньес, срезав мяч в собственные ворота после прострела Деяна. 2:0 - победа "Ювентуса", который поднялся на третью строчку турнирной таблицы серии А.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Ювентус" переиграл "Рому" в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу. Туринцы открыли счет в матче уже на 13-й минуте встречи. Отличился Криштиану Роналду. Для...
 
Новости дня
Новости спорта
 
"Боруссия" неожиданно проиграла "Фрайбургу" в чемпионате Германии по футболу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

06.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by