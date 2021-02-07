"Ювентус" переиграл "Рому" в чемпионате Италии по футболу

Источник материала: БT

"Ювентус" переиграл "Рому" в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу. Туринцы открыли счет в матче уже на 13-й минуте встречи. Отличился Криштиану Роналду. Для португальского форварда этот гол стал 300-м, забитым на уровне клубов и национальных сборных после 30-летия. Для достижения этой отметки нападающему пришлось сыграть в 326 матчах. Больше туринцы, правда, в поединке с "Ромой" не забивали. Зато отличился Ибаньес, срезав мяч в собственные ворота после прострела Деяна. 2:0 - победа "Ювентуса", который поднялся на третью строчку турнирной таблицы серии А.