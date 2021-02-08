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О спортивных событиях в рубрике "Матчбол"

08.02.2021 20:45 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Пять представителей центрального региона выступят на первом в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Австралии по теннису. Егор Герасимов и Арина Соболенко - уже во втором круге. Виктория Азаренко вступит в борьбу за общую победу уже ближайшей ночью.

О прошедших спортивных событиях - Рубрика "Матчбол" (видео).

 
 
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Пять представителей центрального региона выступят на первом в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Австралии по теннису. Егор Герасимов и Арина...
 
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