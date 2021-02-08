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А. Соболенко пробилась во второй круг Australian Open

09.02.2021 06:31 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Арина Соболенко пробилась во второй круг первого в сезоне турнира серии Большого шлема - Australian Open. На старте мейджора белоруска не оставила шансов Виктории Кужмовой из Словакии - 6:0, 6:4. В 1/32 финала 7-я ракетка мира встретится с 71-й - это россиянка Дарья Касаткина. Счет очных противостояний ничейный - 1:1. Матч запланирован в ночь со вторника на среду.
 
 
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Арина Соболенко пробилась во второй круг первого в сезоне турнира серии Большого шлема - Australian Open. На старте мейджора белоруска не оставила шансов Виктории...
 
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