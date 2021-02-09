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Ивашко и Саснович проиграли на старте турнира Australian Open

09.02.2021 13:47 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 фев – Sputnik. Белорусские теннисисты Илья Ивашко и Александра Саснович потерпели поражения на старте турнира Australian Open, сообщает Sputnik.

Ивашко располагается на 110-й позиции в рейтинге ATP, ему противостоял россиянин Роман Сафиуллин (183). Белорус упорно пытался завладеть инициативой в первом и втором сетах, но тщетно, его соперник уверенно начал встречу, доведя счет до победного – 4:6, 3:6, 4:6.

Оппоненты провели на корте более двух часов.

© AP / Charles Krupa
Соболенко вышла во второй круг Australian Open

Александра Саснович (92 WTA) уступила сегодня на старте престижных соревнований эстонской спортсменке Анетт Контавейт (22) – 5:7, 2:6. Также еще одна белоруска Виктория Азаренко (13) не смогла пробиться в следующий круг турнира. Она завершила выступление, проиграв американке Джессике Пегуле (61) - 5:7, 4:6.

Азаренко дважды выигрывала Australian Open - в 2012 и 2013 годах.

Накануне седьмая ракетка мира Арина Соболенко победила словацкую теннисистку Викторию Кужмову (100) - 6:0, 6:4. В 1/32 финала белоруска сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной (75). В тот же день белорусский теннисист Егор Герасимов (79) победил в 1/64 финала француза Бенуа Пера (28) - 6:2, 2:6, 7:6 (7:5), 7:5. Следующим соперником Герасимова будет российский теннисист Аслан Карацев (114).

Australian Open-2021 завершится 21 февраля. Общий призовой фонд нынешнего австралийского первенства составит 55,2 миллиона долларов. Победители в мужском и женском одиночном разряде заработают по 2,1 миллиона долларов.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Борьбу за чемпионский титул продолжат белорусские теннисисты Егор Герасимов и Арина Соболенко, которые проведут встречи 10 февраля.
 
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