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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сразу две белоруски покидают Australian Open уже после первого круга Виктория Азаренко сегодня проиграла 61-й ракетке мира Джессике Пегуле 5:7, 4:6. Не справилась с 22-й ракеткой мира эстонкой Аннет Контавейт и Александра Саснович....

Виктория Азаренко сегодня проиграла 61-й ракетке мира Джессике Пегуле 5:7, 4:6. Не справилась с 22-й ракеткой мира эстонкой Аннет Контавейт и Александра Саснович. Поражение в двух сетах 5:7 , 2:6. Матч первого круга проведет сегодня и Илья Ивашко. Он сыграет с россиянином Романом Сафиуллиным.