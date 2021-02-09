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Сразу две белоруски покидают Australian Open уже после первого круга

09.02.2021 16:41 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Виктория Азаренко сегодня проиграла 61-й ракетке мира Джессике Пегуле 5:7, 4:6. Не справилась с 22-й ракеткой мира  эстонкой Аннет Контавейт и  Александра Саснович. Поражение в двух сетах 5:7 , 2:6. Матч первого круга проведет сегодня и Илья Ивашко. Он сыграет с россиянином Романом Сафиуллиным.
 
 
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Виктория Азаренко сегодня проиграла 61-й ракетке мира Джессике Пегуле 5:7, 4:6. Не справилась с 22-й ракеткой мира  эстонкой Аннет Контавейт и  Александра Саснович....
 
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