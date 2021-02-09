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Стало известно, кто побежит завтра смешанную эстафету за Беларусь на ЧМ

09.02.2021 19:35 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 фев – Sputnik. Тренерский штаб сборной Беларуси определился с составом на смешанную эстафетную гонку на чемпионате мира в словенской Поклюке, сообщили в пресс-службе Белорусской федерации биатлонистов.

© Sputnik / Александр Вильф
Антон Смольский должен открыть чемпионат мира по биатлону за белорусов

Завтра, 10 февраля, в Поклюке стартует чемпионат мира по биатлону. Программу соревнований откроет смешанная эстафета.

В составе белорусской команды, которая выйдет на старт под четвертым номером, за медали поборются Антон Смольский, Сергей Бочарников, Елена Кручинкина и Динара Алимбекова.

Начало гонки в 17:00 (по минскому времени). В прямом эфире ее покажет телеканал "Беларусь 5".

 
Теги: Минск
 
 
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Мировое биатлонное первенство стартует в словенской Поклюке в среду, а завершится 21 февраля.
 
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