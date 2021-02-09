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Российским биатлонистам рекомендовано не публиковать в соцсетях изображения госсимволики

10.02.2021 06:31 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Еще о чемпионате мира. Новость из разряда абсурдных. Биатлонистам, тренерам и другим представителям российской сборной настоятельно рекомендовали не публиковать в соцсетях изображение государственной символики во время соревнований. Причем в Поклюке российские спортсмены из-за двухлетних санкций Всемирного антидопингового агентства и так будут выступать без флага и гимна. Теперь вот под ударом оказались и персональные странички. В Международном союзе биатлонистов отметили: за подобные публикации могут вынести предупреждение.
 
Теги: Новости
 
 
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Еще о чемпионате мира. Новость из разряда абсурдных. Биатлонистам, тренерам и другим представителям российской сборной настоятельно рекомендовали не публиковать...
 
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