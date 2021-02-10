Белорусы стали 14-ми в смешанной эстафете на ЧМ в Поклюке

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 фев – Sputnik. Белорусские биатлонисты заняли 15-е место в смешанной эстафете на чемпионате мира в словенской Поклюке, сообщает Sputnik.

Сегодня, 10 февраля, в Поклюке (Словения) смешанной эстафетной гонкой стартовал чемпионат мира по биатлону. Золото завоевали норвежцы Стурла Легрейд, Йоханнес Бё, Тириль Экхофф и Марте Рёйселанн. Они преодолели дистанцию за 1 час 20 минут 19,3 секунды, использовав 11 дополнительных патронов на восьми огневых рубежах.

Второй стала команда Австрии в составе Давида Комаца, Симона Эдера, Дуни Здоуц и Лизы Терезы Хаузер (+27 секунд; 4 промаха). Бронзу завоевали шведы Себастиан Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Линн Перссон и Ханна Эберг (+30,6 секунды; 8 промахов).

Белорусская команда (Антон Смольский, Сергей Бочарников, Елена Кручинкина и Динара Алимбекова) финишировала на 14-й позиции (+4 минуты 0,9 секунды; 2+8).

Россияне Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева стали девятыми.

В пятницу,12 февраля, ЧМ продолжится двумя гонками - мужским и женским спринтами.