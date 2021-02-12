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Швед Понсилуома выиграл спринт на ЧМ в Поклюке
12.02.2021 17:51 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 фев – Sputnik. Шведский биатлонист Мартин Понсилуома выиграл спринт чемпионата мира в словенской Поклюке, сообщает Sputnik.
Во второй соревновательный день в рамках мирового биатлонного первенства в Поклюке только одна гонка - мужской спринт (10 км). Победу на дистанции праздновал представитель Швеции Мартин Понсилуома с результатом 24 минуты 41,1 секунды (0 промахов).
Серебро выиграл француз Симон Дестье (+11,2 секунды; 0 промахов). С бронзовой медалью его соотечественник Эмильен Жаклен (+12,9 секунды; 1 промах).
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МИНСК, 12 фев – Sputnik. Шведский биатлонист Мартин Понсилуома выиграл спринт чемпионата мира в словенской Поклюке, сообщает Sputnik. Во второй соревновательный день в...
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