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Прооперированный после аварии Алонсо сообщил о своем самочувствии

13.02.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 фев – Sputnik. Испанский гонщик "Формулы-1", двукратный чемпион Фернандо Алонсо, пострадавший в аварии в Швейцарии, рассказал о своем самочувствии.

Алонсо попал в аварию накануне – он катался на велосипеде в окрестностях швейцарского города Лугано, когда его сбила машина. Гонщика госпитализировали, ему пришлось перенести операцию – медики обнаружили трещину в челюсти.

"Спасибо всем, со мной все хорошо, и я с нетерпением жду старта сезона", - написал Алонсо в своем Twitter.

© Sputnik / Алексей Куденко
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Ранее команда Alpine (ранее Renault), за которую будет выступать испанец, ранее сообщила, что гонщик проведет под наблюдением медиков 48 часов, и через некоторое время он сможет вернуться к тренировкам.

В полицейской сводке говорится, что накануне днем автомобиль, которым управлял 42-летний водитель, при повороте налево на парковку супермаркета, столкнулся с 39-летним велосипедистом. Им и был Алонсо. Удар пришелся на правую сторону автомобиля.

Фернандо Алонсо выступал в "Формуле-1" с 2001 года и дважды – в 2005 и 2006-м – выигрывал чемпионский титул за Renault. В 2018-м, после четырех сезонов с McLaren, он покинул "Королеву автоспорта" и выступал в чемпионате по гонкам на выносливость, дважды выиграв "24 часа Ле-Мана". В прошлом году гонщик впервые принял участие в знаменитом ралли-рейде "Дакар" за рулем внедорожника, заняв по итогу 13-е место в своем классе.

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Теги: Минск
 
 
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В полицейском отчете говорится, что 42-летний водитель и гонщик на велосипеде столкнулись на дороге к супермаркету.
 
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