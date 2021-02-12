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Прооперированный после аварии Алонсо сообщил о своем самочувствии
13.02.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 фев – Sputnik. Испанский гонщик "Формулы-1", двукратный чемпион Фернандо Алонсо, пострадавший в аварии в Швейцарии, рассказал о своем самочувствии.
Алонсо
"Спасибо всем, со мной все хорошо, и я с нетерпением жду старта сезона", - написал Алонсо в своем Twitter.
© Sputnik / Алексей Куденко
Ранее команда Alpine (ранее Renault), за которую
В полицейской сводке говорится, что накануне днем автомобиль, которым управлял 42-летний водитель, при повороте налево на парковку супермаркета, столкнулся с 39-летним велосипедистом. Им и был Алонсо. Удар пришелся на правую сторону автомобиля.
Фернандо Алонсо выступал в "Формуле-1" с 2001 года и дважды – в 2005 и 2006-м – выигрывал чемпионский титул за Renault. В 2018-м, после четырех сезонов с McLaren, он покинул "Королеву автоспорта" и выступал в чемпионате по гонкам на выносливость, дважды выиграв "24 часа Ле-Мана". В прошлом году гонщик впервые принял участие в знаменитом
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В полицейском отчете говорится, что 42-летний водитель и гонщик на велосипеде столкнулись на дороге к супермаркету.
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