Лукашенко не забивает уже пять матчей на любительском турнире по хоккею

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 фев – Sputnik. Хоккейная команда президента Беларуси Александра Лукашенко одержала уверенную победу над сборной Минской области, сообщается на сайте Президентского спортивного клуба.

Поединок состоялся в субботу, 13 февраля, на льду минской "Олимпик Арены". Ледовая дружина главы государства была сильнее – 9:4 (1:1, 4:2, 4:1).

В составе победителей точными бросками отметились Павел Волчек (19-я минута), Артем Антоненко (23-я и 55-я), Ярослав Чуприс (31-я, 32-я, 47-я и 50-я), Константин Кольцов (39-я) и Николай Лукашенко (56-я). Кроме того, на счету младшего сына президента одна голевая передача. Один ассистентский балл заработал и глава государства, поучаствовав в результативной атаке Чуприса. К слову, Ярослав был признан лучшим игроком встречи в команде Лукашенко.

У соперников забрасывали Виталий Клименков (2-я), Вячеслав Морщенок (34-я), Александр Юдин (40-я) и Михаил Бурдейный (49-я), который и стал лучшим в своей команде по результатам поединка.

Президентская команда одержала пятую кряду победу на турнире и уверенно лидирует в таблице с 10 очками. Следующий матч ледовая дружина белорусского лидера проведет 20 марта дома против хоккеистов из Брестской области.

В списке бомбардиров турнира на первом месте Павел Волчек (12, 8+4), второй Ярослав Чуприс (11, 4+7), на третьем месте Николай Лукашенко (9, 5+4).