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Лукашенко не забивает уже пять матчей на любительском турнире по хоккею
13.02.2021 14:35 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 фев – Sputnik. Хоккейная команда президента Беларуси Александра Лукашенко одержала уверенную победу над сборной Минской области, сообщается на
Поединок состоялся в субботу, 13 февраля, на льду минской "Олимпик Арены". Ледовая дружина главы государства была сильнее – 9:4 (1:1, 4:2, 4:1).
В составе победителей точными бросками отметились Павел Волчек (19-я минута), Артем Антоненко (23-я и 55-я), Ярослав Чуприс (31-я, 32-я, 47-я и 50-я), Константин Кольцов (39-я) и Николай Лукашенко (56-я). Кроме того, на счету младшего сына президента одна голевая передача. Один ассистентский балл заработал и глава государства, поучаствовав в результативной атаке Чуприса. К слову, Ярослав был признан лучшим игроком встречи в команде Лукашенко.
© Sputnik / Виктор Толочко
У соперников забрасывали Виталий Клименков (2-я), Вячеслав Морщенок (34-я), Александр Юдин (40-я) и Михаил Бурдейный (49-я), который и стал лучшим в своей команде по результатам поединка.
Президентская команда одержала пятую кряду победу на турнире и уверенно лидирует в таблице с 10 очками. Следующий матч ледовая дружина белорусского лидера проведет 20 марта дома против хоккеистов из Брестской области.
В списке бомбардиров турнира на первом месте Павел Волчек (12, 8+4), второй Ярослав Чуприс (11, 4+7), на третьем месте Николай Лукашенко (9, 5+4).
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Президентская команда без поражений идет на турнире - пять побед кряду. Следующая игра состоится 20 марта против брестчан.
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