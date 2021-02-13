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Д. Медведев одержал 17-ю победу кряду

13.02.2021 14:39 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Мужской одиночный разряд первого в сезоне турнира серии Большого шлема - Australian Open. Даниил Медведев выиграл 17-й матч подряд и шагнул в 1/8 финала. Серб Филлип Крайинович сопротивлялся до последнего, но в решающем, 5-м, сете россиянин не отдал ни одного гейма - 6:0. Отметим, Медведев не проигрывает с 30 октября прошлого года.
 
 
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Мужской одиночный разряд первого в сезоне турнира серии Большого шлема - Australian Open. Даниил Медведев выиграл 17-й матч подряд и шагнул в 1/8 финала. Серб Филлип...
 
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