|
Д. Медведев одержал 17-ю победу кряду
13.02.2021 14:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTМужской одиночный разряд первого в сезоне турнира серии Большого шлема - Australian Open. Даниил Медведев выиграл 17-й матч подряд и шагнул в 1/8 финала. Серб Филлип Крайинович сопротивлялся до последнего, но в решающем, 5-м, сете россиянин не отдал ни одного гейма - 6:0. Отметим, Медведев не проигрывает с 30 октября прошлого года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужской одиночный разряд первого в сезоне турнира серии Большого шлема - Australian Open. Даниил Медведев выиграл 17-й матч подряд и шагнул в 1/8 финала. Серб Филлип...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)