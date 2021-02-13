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А. Саснович пробилась во 2 круг турнира в Мельбурне

13.02.2021 14:39 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Александра Саснович, завершившая выступление на Australian Open, сегодня с победы стартовала на турнире в Мельбурне. Призовой фонд местных соревнований 235 тысяч долларов. В первом раунде белоруска - 92-й номер мирового рейтинга - одолела 80-ю ракетку - американку Лорен Дэвис - 6:3, 6:2. Следующей соперницей белоруски станет посеянная на турнире под третьим номером - британка Йоханна Конта - она 15-я в табеле, встреча состоится в ночь с воскресенья на понедельник.
 
 
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Александра Саснович, завершившая выступление на Australian Open, сегодня с победы стартовала на турнире в Мельбурне. Призовой фонд местных соревнований 235 тысяч...
 
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