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А. Саснович пробилась во 2 круг турнира в Мельбурне
13.02.2021 14:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTАлександра Саснович, завершившая выступление на Australian Open, сегодня с победы стартовала на турнире в Мельбурне. Призовой фонд местных соревнований 235 тысяч долларов. В первом раунде белоруска - 92-й номер мирового рейтинга - одолела 80-ю ракетку - американку Лорен Дэвис - 6:3, 6:2. Следующей соперницей белоруски станет посеянная на турнире под третьим номером - британка Йоханна Конта - она 15-я в табеле, встреча состоится в ночь с воскресенья на понедельник.
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Александра Саснович, завершившая выступление на Australian Open, сегодня с победы стартовала на турнире в Мельбурне. Призовой фонд местных соревнований 235 тысяч...
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