Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Соболенко в 1/8 финала Australian Open сыграет с Уильямс Арина Соболенко после уверенной победы над представительницей США Энн Ли - 6:3, 6:1 - в 1/16 финала Australian Open готовится к центральному противостоянию воскресенья на...

Арина Соболенко после уверенной победы над представительницей США Энн Ли - 6:3, 6:1 - в 1/16 финала Australian Open готовится к центральному противостоянию воскресенья на кортах в Мельбурне. За выход в четвертьфинал Соболенко поспорит с еще одной американкой - экс-лидером рейтинга WTA - Сереной Уильямс, которая пока также очень убедительна на первом "Мейджоре" в году. Сейчас, к слову, она 11-я ракетка мира и именно ее называют фавориткой в противостоянии с нашей Ариной. Игра Соболенко - Уильямс - начнется ориентировочно в 3 ночи по минскому времени.