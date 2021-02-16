Источник материала: Sputnik Беларусь

Как напоминает колумнист Sputnik Руслан Васильев, соль дисциплины со стрельбой на четырех огневых рубежах "лежа – стоя – лежа – стоя" заключается в том, что за каждый промах ко времени спортсмена плюсуется штрафная минута.

Следовательно, резко возрастает цена каждой снайперской ошибки, что, на мой взгляд, очень логично и справедливо, если позиционировать биатлон как двоеборье, в котором стрельба и лыжный бег равноценны. По этой причине я бы и в спринте увеличил дистанцию штрафного круга хотя бы на 50 метров, чтобы этим достичь гармонии, то есть уравнять шансы между "бегунками" и "попадальщиками".

Однако все отвлеченные изыскания оставим на потом, чтобы сейчас все-таки сосредоточиться на событиях чемпионата мира, где явно доминирует мнение о том, что женщина любой национальности коня на скаку остановит, в горящую избу войдет.

Пусть гонка станет праздником!

Давайте проанализируем, как составлено расписание Поклюки-2021. После смешанной эстафеты в среду случился день отдыха, а значит, мужская труппа "Белого цирка", открывшая программу личных состязаний спринтом в минувшую пятницу, отнюдь не перетрудилась.

Зато женщинам пришлось соревноваться два дня подряд, безо всякой паузы – суббота и воскресенье. Более того, если мужчины после связки "спринт – преследование" получили два отгула – до среды, то дамы перевели дух лишь в понедельник. Но и это еще не все! Обратите внимание, что свою часть "воскресных догонялок" женщины отработали "второй сменой", что еще на несколько часов сократило время для релакса.

Вопрос: а почему, собственно говоря, календарь составлен таким удивительным образом? Зачем столь жесткая "эксплуатация" милых леди с винтовками? Лично у меня вразумительного ответа нет.

Что касается невразумительного, то версия такова: этому просто не придавали судьбоносного значения. Как написалось, так написалось.

Впрочем, как писал болельщик Вольтер: "Случайностей не существует – все на этом свете либо испытание, либо наказание, либо награда, либо предвестие". Сейчас, когда до старта "пятнашки" еще есть несколько часов, хорошо надеяться на вариант "доброго предвестия". Уж белорусским женщинам не привыкать останавливать коней и входить в горящие избы. Как, естественно, и российским.

Впрочем, будем честны: воскресное преследование у подопечных Олега Рыженкова и Райни Гесвайнера не задалось. Бронзовый призер спринта Сола, в принципе, ожидаемо столкнулась после покорения пьедестала с эмоциональным стрессом: совсем-совсем не справилась со стрельбой. Аналогичный вывод легко делается и в отношении Елены Кручинкиной, которая разочаровывает в Поклюке.

Алимбекова промахнулась лишь дважды и сумела подняться аж на 19 позиций, сменив 40-е место на 21-е, но, знаете, это год назад могло бы утешить Динару, а сейчас у нее иные амбиции.

После спринта она была сильно расстроена и дала мне такой короткий комментарий: "Не выполнила свою работу качественно, вот и не получился результат". Не думаю, что преследование сильно улучшило настроение Алимбековой. Тут ведь и про синий бип – лучшей молодой гонщице Кубка мира – нельзя забывать. А после двух личных гонок в Поклюке лидерство опять перехватила шведка Эберг-младшая.

С другой стороны, ни в коем случае нельзя унывать. Ведь даже в день воскресной неубедительности белорусские биатлонистки явили миру математическую красоту, которая бы наверняка порадовала болельщика Пифагора – закоперщика культа числа!

Посмотрите, какая внутренняя эстетика в результатах стрельбы: 2-2-2-2 – это Сола, 0-1-0-1 – это Алимбекова, 2-1-1-2 – это Кручинкина. Настоящая магия симметрии. Даже не сравнить с мужским хаосом: Смольский – 2-1-0-1, Воробей – 2-1-2-3, Бочарников – 3-2-0-1.

Другое дело, что вариант "0-0-0-0" – самый красивый и самый желанный! Его и пожелаем на "пятнашке" нашему квартету, который по тренерскому решению дополнит сегодня Ирина Кручинкина. Кстати, Сола бежит индивидуальную гонку в свой день рождения: Анне исполнилось 25 лет!

Надо улучшать настроение!

Безусловно, с такой откровенно никудышной стрельбой наши мужчины утратили все достижения спринта, позволявшие надеяться на реализацию перспективных вариантов. Увы…

Только Антон Смольский в "догонялках" почти ничего не потерял, сумев набрать хоть какие-то очки в зачет Кубка мира. Однако без по-настоящему яркого выступления в среду на "двадцатке" мы не увидим подопечных Андрея Падина в заключительном виде программы ЧМ – масс-старте.

Поэтому пока настроение в команде не мажорное. Но тут главное – себя не накручивать, помня рекомендацию болельщика Ницше: "Не нужно додумывать слишком много. Так вы создаете проблемы, которых изначально не было".

Я полагаю, что Падин сумеет донести эту мысль до ребят. А пока наставник раскрыл кадровые решения на ближайшие гонки: "Никита Лобастов готовится к сингл-миксту. Состав на индивидуальную гонку без изменений – Смольский, Бочарников, Воробей и Лазовский. С квартетом на эстафету определимся позднее с учетом всех факторов: скорость, стрельба, психоэмоциональное состояние, а так же степень ответственности и надежности".

Как видим, после конфуза в спринте с игнорированием штрафного круга нашему дебютанту Лазовскому таки представится еще один шанс, которого вполне могло и не быть, учитывая снайперскую надежность Лобастова. Но, видимо, в пользу Дмитрия сыграла лучшая скорость лыжного хода. Что ж, такое доверие надо ценить и оправдывать.

Лобастову, как железному эстафетчику, надо сейчас сосредоточиться на сингле-миксте, что Никита и делает. В нашей с ним переписке я процитировал наставника мужской сборной России Каминского: "Такого спуска, как на полуторакилометровом отрезке, по которому здесь будет проходить сингл-микст, я, честно говоря, припомнить не могу", и попросил поделиться своим мнением.

"Если даже Юрий Михайлович не видел, то я – тем более! – признался Никита. – Еще в прошлом году спуск показался мне очень сложным – три крутых виража, да еще при высокой скорости. В этом году радиус немного расширили. Так что проходить стало легче. Однако многое в ходе соревнования будет зависеть от скольжения. Думаю, что при быстрой трассе спуск все равно вызовет много проблем".

Тем интереснее, Никита, тем интереснее!

Слово за вами, президент Майгуров!

Теперь о российской сборной, которая на первой неделе чемпионата мира выступила совсем неудачно, сильно разочаровав болельщиков. Еще досаднее, что сразу начались "методические шатания и разборки". Ведь для российских стреляющих лыжников вариант сбора в Поклюке, а затем и проживания на высоте стадиона оказался пагубным.

Говорят, что старший тренер женской сборной России Шашилов даже предлагал срочно сменить место дислокации, найдя вариант проживания у озера Блед. В соседях у белорусов.

Однако, во-первых, учитывая, как роскошно (пик формы!) выглядели российские биатлонисты на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце, такое развитие событий не удивительно. Впрочем, во-вторых, вторая неделя проходящего в горах ЧМ может существенно отличаться от первой. Так уже бывало неоднократно. Человеческий организм – загадочен.

Но есть еще и "в-третьих". Сейчас россиянам самое время поднять себе настроение какой-нибудь бучей – атакой, хотя бы на околоспортивном фронте. А повод есть, и он весьма серьезный. Да такой, что я не понимаю, почему на него не обратили внимания российские коллеги и боссы СБР, тот же президент Майгуров.

Итак, в Поклюке, как и на других проходящих/прошедших ныне чемпионатах мира, соседям запрещено использовать свою символику, флаг, гимн. Выступать приходится под лейблом национальных федераций. В биатлоне это аббревиатура – RBU.

Но ведь в Кубке мира Россия – это Россия! А что мы видим, когда сейчас открываем официальные протоколы, публикуемые IBU? Допустим, Кубок наций. Смотрим – и не видим России! Опять RBU. То же и в различных зачетах Кубка мира. Но это грубое попрание правил.

Причина, конечно, понятна: великие программистские умы IBU просто заменили аббревиатуру RUS на RBU и не парились. Но так, простите, нельзя. Если вы от других требуете точь-в-точь соблюдать правила игры, так и сами должны им соответствовать.

Так что Майгурову пора явить себя в качестве "атакующего игрока" – форварда. Может, это взбодрит не только болельщиков, но и биатлонистов, а уж программистские умы – сто процентов.