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Белорусская федерация биатлона заявила о буллинге: по команде открыли огонь
16.02.2021 13:23 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 фев – Sputnik. Хейтеры подозрительно слаженно набросились с критикой на членов национальной команды с обвинениями, заявила пресс-служба Белорусской федерации биатлона.
"Анонимные хейтеры как по команде открыли огонь по членам национальной команды с обвинениями их во всех "смертных грехах", преследуя цель внести разлад в команду", – отметили в пресс-службе.
В сообщении говорится, что пик активности пришелся на период проведения чемпионата мира в Поклюке, на котором белоруска Анна Сола
Федерация считает, что активность хейтеров имеет заказной характер и преследует цель внести раскол в коллектив.
Неудачи белорусских биатлонистов
"Сомнительные заключения некоторых интернет-ресурсов "кто кого вытянул к титулу" вызывают возмущение. В нашей команде не принято упрекать партнера в неудачах. Один из многочисленных примеров – золотая эстафета в Пхенчхане (Олимпиада-2018 – Sputnik) после неудачного первого этапа", – подчеркнули в пресс-службе.
© AP / Darko Bandic
Там заявили, что коллектив не собирается прислушиваться к "экспертам-обличителям", которые преследуют разрушительные цели и чувствуют себя в сети абсолютно безнаказанными.
В федерации также добавили, что в коллективе царит атмосфера напряженного труда, взаимного доверия и поддержки, самоотдачи, стимулирующая усилия команды к достижению запланированных результатов.
Чемпионат мира по биатлону в Словении продолжится во вторник женской индивидуальной гонкой. Беларусь на ней представят Анна Сола, Динара Алимбекова, Елена и Ирина Кручинкины.
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Активность комментаторов и некоторых интернет-ресурсов имеет заказной характер и преследует цель внести раскол в коллектив, считают в Белорусской федерации...
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