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Белорусская федерация биатлона заявила о буллинге: по команде открыли огонь

16.02.2021 13:23 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 фев – Sputnik. Хейтеры подозрительно слаженно набросились с критикой на членов национальной команды с обвинениями, заявила пресс-служба Белорусской федерации биатлона.

"Анонимные хейтеры как по команде открыли огонь по членам национальной команды с обвинениями их во всех "смертных грехах", преследуя цель внести разлад в команду", – отметили в пресс-службе.

В сообщении говорится, что пик активности пришелся на период проведения чемпионата мира в Поклюке, на котором белоруска Анна Сола завоевала бронзовую медаль в спринтерской гонке.

Федерация считает, что активность хейтеров имеет заказной характер и преследует цель внести раскол в коллектив.

Неудачи белорусских биатлонистов

"Сомнительные заключения некоторых интернет-ресурсов "кто кого вытянул к титулу" вызывают возмущение. В нашей команде не принято упрекать партнера в неудачах. Один из многочисленных примеров – золотая эстафета в Пхенчхане (Олимпиада-2018 – Sputnik) после неудачного первого этапа", – подчеркнули в пресс-службе. 

© AP / Darko Bandic
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Там заявили, что коллектив не собирается прислушиваться к "экспертам-обличителям", которые преследуют разрушительные цели и чувствуют себя в сети абсолютно безнаказанными.

В федерации также добавили, что в коллективе царит атмосфера напряженного труда, взаимного доверия и поддержки, самоотдачи, стимулирующая усилия команды к достижению запланированных результатов.

Чемпионат мира по биатлону в Словении продолжится во вторник женской индивидуальной гонкой. Беларусь на ней представят Анна Сола,  Динара Алимбекова, Елена и Ирина Кручинкины.

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Теги: Минск
 
 
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