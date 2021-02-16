Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 фев – Sputnik. Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону объявил состав на мужскую индивидуальную гонку (20 км) на чемпионате мира в словенской Поклюке, сообщили в пресс-службе Белорусской федерации биатлона (БФБ).

Завтра, 17 февраля, в Поклюке очередной соревновательный день в рамках мирового биатлонного первенства. В программе соревнований лишь одна гонка – мужская "индивидуалка".

За награды в этом виде поборются четыре представителя Беларуси: Дмитрий Лазовский (27-й стартовый номер), Антон Смольский (46-й), Сергей Бочарников (79-й) и Максим Воробей (99-й).

Начало гонки в 16:30 (по минскому времени). В прямом эфире гонку покажет телеканал "Беларусь 5".

Сегодня в Поклюке состоялся женская индивидуальная гонка. Золото завоевала чешка Маркета Давидова, серебро у шведки Ханны Эберг, бронза досталась норвежке Ингрид Тандревольд. Лучшей из белорусок стала Динара Алимбекова – она финишировала 17-й.

Сегодня БФБ выступила с заявлением о травле спортсменов . В организации заявили, что анонимные хейтеры открыли огонь по членам нацкоманды, их цель – внести разлад внутри сборной.