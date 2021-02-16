ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Зубрик минского "Динамо" получил звание Бесценного Талисмана

16.02.2021 19:25 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 фев – Sputnik. Маскот минского "Динамо" Зубрик стал Бесценным Талисманом, сообщила пресс-служба КХЛ.

Талисман минчан участвует в конкурсе "Талисмания КХЛ". На первом этапе он пробовал себя в разных танцевальных стилях. А во втором этапе Зубрик продемонстрировал свои возможности в буллитных выходах.

Кстати, танец маскоту ставил главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт, а видео с Зубриком собрало просмотров на YouTube-канале КХЛ больше, чем конкурсные работы маскотов-соперников.

Недавно было объявлено о специальной номинации в рамках премии "Талисмания КХЛ" - "Бесценный Талисман". По результатам голосования болельщиков в официальной группе КХЛ во "ВКонтакте " безоговорочным победителем стал маскот минского "Динамо", отметили в пресс-службе КХЛ.

Чествование Зубрика с вручением трофея и специального приза состоится на финальном шоу 21 февраля в Москве.

Всего в конкурсе участвует 23 клуба. Соревнования проходят в три этапа: танцевальный, хоккейный и финальный

В состав жюри конкурса вошли режиссер, хореограф и наставник шоу "Танцы" Егор Дружинин, эксперт и комментатор Денис Казанский, певец и шоумен Тимур Родригез.

Лучший талисман КХЛ получит не только титул, но и специальный шеврон на джерси, с которым он будет выступать перед болельщиками на матчах своей команды.

Заключительный этап битвы талисманов будет показан во "ВКонтакте", YouTube и на телеканале КХЛ ТВ 21 февраля.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Маскот продемонстрировал на танцевальном и хоккейном этапах конкурса свои таланты, его активно поддержали любители хоккея.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Феттель продает восемь машин из своего автопарка, пять из них - Ferrari
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

15.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by