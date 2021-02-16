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Зубрик минского "Динамо" получил звание Бесценного Талисмана
16.02.2021 19:25 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 фев – Sputnik. Маскот минского "Динамо" Зубрик стал Бесценным Талисманом, сообщила пресс-служба КХЛ.
Талисман минчан участвует в конкурсе "Талисмания КХЛ". На первом этапе он
Кстати, танец маскоту ставил главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт, а видео с Зубриком собрало просмотров на YouTube-канале КХЛ больше, чем конкурсные работы маскотов-соперников.
Недавно было объявлено о специальной номинации в рамках премии "Талисмания КХЛ" - "Бесценный Талисман". По результатам голосования болельщиков в официальной группе КХЛ во "ВКонтакте " безоговорочным победителем стал маскот минского "Динамо", отметили в пресс-службе КХЛ.
Чествование Зубрика с вручением трофея и специального приза состоится на финальном шоу 21 февраля в Москве.
Всего в конкурсе участвует 23 клуба. Соревнования проходят в три этапа: танцевальный, хоккейный и финальный
В состав жюри конкурса вошли режиссер, хореограф и наставник шоу "Танцы" Егор Дружинин, эксперт и комментатор Денис Казанский, певец и шоумен Тимур Родригез.
Лучший талисман КХЛ получит не только титул, но и специальный шеврон на джерси, с которым он будет выступать перед болельщиками на матчах своей команды.
Заключительный этап битвы талисманов будет показан во "ВКонтакте", YouTube и на телеканале КХЛ ТВ 21 февраля.
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Маскот продемонстрировал на танцевальном и хоккейном этапах конкурса свои таланты, его активно поддержали любители хоккея.
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