Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 фев – Sputnik. Маскот минского "Динамо" Зубрик стал Бесценным Талисманом, сообщила пресс-служба КХЛ.

Талисман минчан участвует в конкурсе "Талисмания КХЛ". На первом этапе он пробовал себя в разных танцевальных стилях . А во втором этапе Зубрик продемонстрировал свои возможности в буллитных выходах.

Кстати, танец маскоту ставил главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт, а видео с Зубриком собрало просмотров на YouTube-канале КХЛ больше, чем конкурсные работы маскотов-соперников.

Недавно было объявлено о специальной номинации в рамках премии "Талисмания КХЛ" - "Бесценный Талисман". По результатам голосования болельщиков в официальной группе КХЛ во "ВКонтакте " безоговорочным победителем стал маскот минского "Динамо", отметили в пресс-службе КХЛ.

Чествование Зубрика с вручением трофея и специального приза состоится на финальном шоу 21 февраля в Москве.

Всего в конкурсе участвует 23 клуба. Соревнования проходят в три этапа: танцевальный, хоккейный и финальный

В состав жюри конкурса вошли режиссер, хореограф и наставник шоу "Танцы" Егор Дружинин, эксперт и комментатор Денис Казанский, певец и шоумен Тимур Родригез.

Лучший талисман КХЛ получит не только титул, но и специальный шеврон на джерси, с которым он будет выступать перед болельщиками на матчах своей команды.

Заключительный этап битвы талисманов будет показан во "ВКонтакте", YouTube и на телеканале КХЛ ТВ 21 февраля.