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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чешская биатлонистка Маркета Давидова стала лучшей в индивидуальной гонке на чемпионате мира Чешская биатлонистка Маркета Давидова стала лучшей в индивидуальной гонке на чемпионате мира в словенской Поклюке. Девушка преодолела дистанцию в 15 километров с...

Чешская биатлонистка Маркета Давидова стала лучшей в индивидуальной гонке на чемпионате мира в словенской Поклюке. Девушка преодолела дистанцию в 15 километров с четырьмя огневыми рубежами за 42 минуты и 27 секунд. Лучшая из белорусок - Динара Алимбекова - заняла 17 место, уступив победительнице 2 минуты и 37 секунд. Олимпийская чемпионка дважды ошиблась на стрельбище. Елена Кручинкина остановилась на 26 позиции. Ирина Кручинкина заняла 56 строчку в итоговом протоколе. Анна Сола финишировала на 70 месте. Серебро в гонке - у шведки Анны Эберг. Бронза - у норвежки Ингрид Ландмарк Тандревольд.