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Чешская биатлонистка Маркета Давидова стала лучшей в индивидуальной гонке на чемпионате мира

16.02.2021 22:45 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Чешская биатлонистка Маркета Давидова стала лучшей в индивидуальной гонке на чемпионате мира в словенской Поклюке. Девушка преодолела дистанцию в 15 километров с четырьмя огневыми рубежами за 42 минуты и 27 секунд. Лучшая из белорусок - Динара Алимбекова - заняла 17 место, уступив победительнице 2 минуты и 37 секунд. Олимпийская чемпионка дважды ошиблась на стрельбище. Елена Кручинкина остановилась на 26 позиции. Ирина Кручинкина заняла 56 строчку в итоговом протоколе. Анна Сола финишировала на 70 месте. Серебро в гонке - у шведки Анны Эберг. Бронза - у норвежки Ингрид Ландмарк Тандревольд. 

 
 
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Чешская биатлонистка Маркета Давидова стала лучшей в индивидуальной гонке на чемпионате мира в словенской Поклюке. Девушка преодолела дистанцию в 15 километров с...
 
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