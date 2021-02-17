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Шарангович снова отличился в НХЛ: его шайба стала победной - видео
17.02.2021 11:05 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 фев – Sputnik. Шарангович провел на карантине 15 дней, но форму не растерял: в первом же матче после возвращения на лед он отличился заброшенной шайбой.
"Нью-Джерси", за который выступает 22-летний белорус, одолел "Рейнджерс" со счетом 5:2. Шарангович забил свою шайбу при счете 2:2, в хоккее именно она считается победной. На 51-й минуте он удачно подставил клюшку под бросок Суббана.
В интервью
"Думал, что уже переболел, и теперь меня эта зараза должна обойти стороной. А вдруг — вот, приходит результат. Ну и мне сразу говорят: "Все, теперь сиди в номере. Жди новостей. А мы будем тебе просто еду приносить". Впрочем, у меня никаких проблем не было", – рассказал Шарангович.
По словам белоруса, американский тест мог быть и ложноположительным, так как чувствовал он себя хорошо, в отличие от некоторых партнеров по команде.
"У них температура поднималась, пропадало обоняние. А кто-то переболел бессимптомно, и у них все было хорошо", – сказал он.
Напомним, до отъезда за океан Егор Шарангович выступал в КХЛ в составе минского "Динамо". В 34 матчах он набрал 25 очков, забросил 17 шайб и отдал 8 результативных передач.
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Белорусский хоккеист Егор Шарангович, выступающий в НХЛ за "Нью-Джерси", триумфально вернулся после карантина из-за коронавируса: он стал автором победной шайбы в...
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