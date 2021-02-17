Шарангович снова отличился в НХЛ: его шайба стала победной - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 фев – Sputnik. Шарангович провел на карантине 15 дней, но форму не растерял: в первом же матче после возвращения на лед он отличился заброшенной шайбой.

"Нью-Джерси", за который выступает 22-летний белорус, одолел "Рейнджерс" со счетом 5:2. Шарангович забил свою шайбу при счете 2:2, в хоккее именно она считается победной. На 51-й минуте он удачно подставил клюшку под бросок Суббана.

В интервью nhl.com Шарангович рассказал, что был очень удивлен, когда сдал в США положительный тест на ковид, ведь он уже переболел еще в минском "Динамо".

"Думал, что уже переболел, и теперь меня эта зараза должна обойти стороной. А вдруг — вот, приходит результат. Ну и мне сразу говорят: "Все, теперь сиди в номере. Жди новостей. А мы будем тебе просто еду приносить". Впрочем, у меня никаких проблем не было", – рассказал Шарангович.

По словам белоруса, американский тест мог быть и ложноположительным, так как чувствовал он себя хорошо, в отличие от некоторых партнеров по команде.

"У них температура поднималась, пропадало обоняние. А кто-то переболел бессимптомно, и у них все было хорошо", – сказал он.

Напомним, до отъезда за океан Егор Шарангович выступал в КХЛ в составе минского "Динамо". В 34 матчах он набрал 25 очков, забросил 17 шайб и отдал 8 результативных передач.

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