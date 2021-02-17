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Егор Шарангович забросил победную шайбу за "Нью-Джерси"
17.02.2021 14:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT"Нью-Джерси" возвращается на лед после пятнадцатидневного карантина, а белорусский нападающий Егор Шарангович забрасывает за "дьяволов" победную шайбу в матче против "Нью-Йорк Рейнджерс". "Дэвилз" сильнее 5:2, Шарангович провел на льду 16 минут и столько же секунд, его коэффициент полезности плюс два. Отметим, для Егора это второй гол в сезоне, также на его счету результативная передача.
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"Нью-Джерси" возвращается на лед после пятнадцатидневного карантина, а белорусский нападающий Егор Шарангович забрасывает за "дьяволов" победную шайбу в матче...
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