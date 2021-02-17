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Соболенко и Мертенс пробились в финал Australian Open

17.02.2021 14:39 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Арина Соболенко в финале парного турнира Australian Open. В дуэте с бельгийкой  Элиз Мертенс белоруска этой ночью прошла интернациональный тандем Николь Меличар (США) - Деми Схюрз (Нидерланды) 7:5, 6:4. Матч продолжался  1 час  36 минут... Соболенко и Мертенс посеяны на турнире под высоким вторым номером. За трофей они встретятся  с третьими ракетками соревнований - чешками  Катериной Синяковой и Барборой Крейчиковой. Матч за титул пройдет рано утром в пятницу. Отметим, что Арина уже выигрывала шлем в дуэте с Мертенс: в 2019 году  они были лучшими на US  Open. 
 
 
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Арина Соболенко в финале парного турнира Australian Open. В дуэте с бельгийкой  Элиз Мертенс белоруска этой ночью прошла интернациональный тандем Николь Меличар (США) -...
 
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