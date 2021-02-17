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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Соболенко и Мертенс пробились в финал Australian Open Арина Соболенко в финале парного турнира Australian Open. В дуэте с бельгийкой Элиз Мертенс белоруска этой ночью прошла интернациональный тандем Николь Меличар (США) -...

Арина Соболенко в финале парного турнира Australian Open. В дуэте с бельгийкой Элиз Мертенс белоруска этой ночью прошла интернациональный тандем Николь Меличар (США) - Деми Схюрз (Нидерланды) 7:5, 6:4. Матч продолжался 1 час 36 минут... Соболенко и Мертенс посеяны на турнире под высоким вторым номером. За трофей они встретятся с третьими ракетками соревнований - чешками Катериной Синяковой и Барборой Крейчиковой. Матч за титул пройдет рано утром в пятницу. Отметим, что Арина уже выигрывала шлем в дуэте с Мертенс: в 2019 году они были лучшими на US Open.