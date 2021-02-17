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"Ювентус" против "Порту", "Севилья" против "Боруссии"

17.02.2021 14:39 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

"Ювентус" никогда не проигрывал "Порту" в рамках Лиги чемпионов. 

Продолжится ли эта традиция - узнаем сегодня. В первом матче 1/8 финала главного клубного турнира планеты "старая сеньора" на выезде постарается  не просто победить, но и сыграть на ноль. Ранее  в четырех очных противостояниях  "Ювентус" пропустил от "драконов" всего один гол. Новая битва начнется в 23:00. Прямой эфир на телеканале "Беларусь 5". В это же время "Беларусь 5. Интернет" будет вести онлайн из Испании, где местная "Севилья" примет дортмундскую "Боруссию".

 
 
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"Ювентус" никогда не проигрывал "Порту" в рамках Лиги чемпионов.  Продолжится ли эта традиция - узнаем сегодня. В первом матче 1/8 финала главного клубного турнира...
 
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