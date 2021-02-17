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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Ювентус" против "Порту", "Севилья" против "Боруссии" "Ювентус" никогда не проигрывал "Порту" в рамках Лиги чемпионов. Продолжится ли эта традиция - узнаем сегодня. В первом матче 1/8 финала главного клубного турнира...

"Ювентус" никогда не проигрывал "Порту" в рамках Лиги чемпионов.Продолжится ли эта традиция - узнаем сегодня. В первом матче 1/8 финала главного клубного турнира планеты "старая сеньора" на выезде постарается не просто победить, но и сыграть на ноль. Ранее в четырех очных противостояниях "Ювентус" пропустил от "драконов" всего один гол. Новая битва начнется в 23:00.В это же времягде местная "Севилья" примет дортмундскую "Боруссию".