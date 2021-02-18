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"Динамо-Минск" сыграет с финским "Йокеритом"
18.02.2021 12:37 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTВ очередном матче регулярного чемпионата КХЛ "Динамо-Минск" сегодня на выезде встретится с финским "Йокеритом". Победа в предстоящем поединке позволит минчанам подняться на шестую позицию... Следить за белорусско-финским противостоянием в режиме онлайн можно на
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ "Динамо-Минск" сегодня на выезде встретится с финским "Йокеритом". Победа в предстоящем поединке позволит минчанам...
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