ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Динамо-Минск" сыграет с финским "Йокеритом"

18.02.2021 12:37 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ "Динамо-Минск" сегодня на выезде встретится с финским "Йокеритом". Победа в предстоящем поединке позволит минчанам подняться на шестую позицию... Следить за белорусско-финским противостоянием в режиме онлайн можно  на "Беларусь 5". Начало в 19:00.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ "Динамо-Минск" сегодня на выезде встретится с финским "Йокеритом". Победа в предстоящем поединке позволит минчанам...
 
Новости дня
Новости спорта
 
"Фейсбук" запрещает австралийцам обсуждать и распространять новости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by